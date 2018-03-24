Суды двух инстанций обязали администрацию Кургана отремонтировать дороги в городе

13:30 | 27.03.2018

Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу администрации Кургана и обязала ее отремонтировать 5 улиц по требованию прокурора. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Ранее с иском в Курганский городской суд обратилась прокуратура после проверки соблюдения дорожного законодательства в муниципалитете. Надзорный орган установил, что дорожное покрытие на проезжей части улиц Ленина, Дзержинского, Чернореченской, Бурова-Петрова и проспекта Маршала Голикова не соответствует действующим стандартам и нормам. Указанные участки дорог без проведения ремонтных работ непригодны для движения автотранспорта, что создает угрозу возникновения ДТП, считают в прокуратуре.



Перечисленные дороги находятся на балансе администрации Кургана и включены в реестр объектов муниципальной собственности. Исходя из норм федерального законодательства и положений Устава муниципального образования города, дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них возложены на мэрию.



Прокурор города направил в суд административный иск с требованием признать бездействие администрации незаконным и устранить выявленные нарушения. Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию областного центра организовать работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог. Власти не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке.



Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда, с учетом возражений прокурора, не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставила судебное постановление без изменения. Решение вступило в законную силу.