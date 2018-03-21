ФСБ вскрыла коррупционное преступление на Курганмашзаводе. Чекисты не исключают выявления новых эпизодов

12:16 | 23.03.2018

Военный следственный отдел СК РФ завершил предварительное следствие по коррупционному уголовному делу против экс-руководства ОАО «Курганский машиностроительный завод» и военных. В ближайшее время перед Уральским окружным военным судом Екатеринбурга предстанут бывший исполнительный директор КМЗ Александр Клюжев, начальник 3949-го военного представительства Минобороны РФ подполковник Евгений Сутормин и его заместитель Михаил Шамбатуев.



Уголовные дела были возбуждены на основе материалов регионального УФСБ России. Топ-менеджер и военные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. 4 ст. 291 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору).



По версии следствия, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева взятку в сумме 80 тысяч рублей за оформление и подписание документов, согласно которым 3949-е военное представительство МО РФ якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта. «В действительности же машины, которые по документам уже стояли на отгрузке, собрали только через два месяца. Липовый отчет перед Минобороны нужен был, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.



Уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В настоящее время Управлением ФСБ России по Курганской области проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление других возможных эпизодов преступлений на Курганском машиностроительном заводе.