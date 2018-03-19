Шутнику, «заминировавшему» школу в Далматово, грозит до 5 лет тюрьмы

18:15 | 20.03.2018

В Далматово возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в одном из школ района в феврале. Дело находится в производстве следователя СО ОМВД России по Далматовскому району.



По данным зауральской прокуратуры, следствие установило, что молодой человек с помощью смс-сообщения уведомил педагога школы о том, что в учебном заведении заложена бомба. Как потом признался следствию сам подозреваемого, таким образом он хотел пошутить. Всех находящихся в школу экстренно эвакуировали, были задействованы силы МЧС и органов правоохраны.



Теперь мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.