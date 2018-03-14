В Курганской области направят на развитие АПК 816 миллионов рублей

15:53 | 15.03.2018

На развитие агропромышленного комплекса Курганской области в текущем году направят более 816 млн рублей. Информация об этом была озвучена на сегодняшнем заседании комитета Курганской областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике.



Итак, из федерального бюджета для АПК региона планируют направить 630,6 млн рублей, из областного бюджета — 185,8 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе облдумы, деньги выделят на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования сельхозрынков на 2013–2020 годы. Между Минсельхозом России и Департаментом АПК Курганской области заключено 5 соглашений, по которым утвержден предельный уровень финансирования расходных обязательств из федерального бюджета в размере 93 %, средства областного бюджета закреплены на уровне 7 %.



Также отмечалось, что в 2018 году раньше, чем в предыдущие годы, сельхозтоваропроизводители области получили средства на несвязанную поддержку. По состоянию на 1 марта текущего года аграриям перечислено субсидий в объеме 280 млн рублей, или 98 % от годовых лимитов.



Фото: www.kurganoblduma.ru