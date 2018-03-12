Курганец из мести поджег дом брата коктейлями Молотова

13:28 | 14.03.2018

В зауральском селе Кетово перед судом предстанет житель Кургана, который из мести пытался совершить поджог дома своего брата коктейлями Молотова. Он обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).



По версии следствия, ночью 4 января пьяный 42-летний курганец, желая отомстить родному брату после ссоры, решил поджечь его дом на территории одного из дачных садовых товариществ. В две бутылки из-под алкоголя он налил легковоспламеняющуюся жидкость и вставил в их горловину скрученную ткань. К дому родственника он добрался на такси. Затем он зажег на бутылках ткань и поочередно бросил их на крыльцо.



С места преступления он скрылся, когда убедился в возникновении пожара. Однако хозяину дому вовремя удалось предотвратить распространение огня и спасти свой дом.



Материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу. Мстительному брату грозит наказание до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.