В Кургане проведут полную реконструкцию стадиона КЗКТ

11:20 | 14.03.2018

Власти Кургана готовятся к проведению полной реконструкции стадиона Детско-юношеской спортивной школы №3. В этом году будет разработано техническое задание и объявлен конкурс на проектирование поэтапной реконструкции объекта. Об этом говорилось на совещании в администрации города, которое провел сити-менеджер Андрей Потапов.



Работы по благоустройству стадиона КЗКТ начались еще в прошлом году. В сентябре 2017 года демонтировали старое искусственное покрытие футбольного поля и провели работы по устройству нового. Общая сумма вложенных средств составила более 13 млн рублей, выделенных из федерального, областного и городского бюджетов.



Разработкой эскизного проекта полной реконструкции стадиона занимается ООО «Архстройпроект». Проектом предусмотрено размещение специальной спортивной площадки с уличными тренажерами для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Согласно эскизам на обновленном стадионе помимо существующего футбольного поля появится увеличенная площадка для мини-футбола с искусственным покрытием.



На территории стадиона планируется и строительство детской спортивной площадки, универсальной площадки для игр по большому теннису, волейболу и баскетболу, площадки для пляжного футбола и закрытого стрелкового тира. Для занятий легкой атлетикой построят 8 открытых беговых дорожек.



Подвергнутся реконструкции и трибуны стадиона. Общее количество посадочных мест составит около 2 тысяч, из них порядка 80 будут предназначены для маломобильных граждан.



В здании под одной из трибун появится помещение для проведения различных соревнований, где будут обустроены беговые дорожки. Здесь же предусмотрены сектора для физической подготовки, санузлы, раздевалки и другие административные помещения.



В ходе совещания также был рассмотрен вопрос о возможности строительства на территории стадиона тренажерного зала и зала для занятий фитнесом. Участники заседания обсудили и варианты обустройства парковочных мест для посетителей и освещения территории.



Руководитель администрации города Андрей Потапов отметил, что спортивные площадки должны отвечать принятым международным стандартам и требованиям, территория и все помещения стадиона — эффективно использоваться.