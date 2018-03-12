Правительство Зауралья утвердило второй спецконтракт с крупным инвестором

17:24 | 13.03.2018

В Курганской области 13 марта утвержден второй по счету специальный инвестиционный контракт. На этот раз заключен между региональным правительством, ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» и Шадринском. Информация об этом появилась на официальном сайте зауральского правительства.



По условиям контракта инвестор вместе с предприятиями ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» и «ТОЧИНВЕСТ-ЦИНК» в течение 10 лет обязуется своими силами создать либо модернизировать производство промышленной продукции на территории области и вложить в проект не менее 380 млн рублей, создав 315 рабочих мест. Отчисления в бюджеты всех уровней должны составить около 390 млн рублей. Планируется, что за время действия контракта будет выпущено продукции на 14 млрд рублей.



Правительство области со своей стороны утвердило налоговые меры поддержки для участников специального инвестиционного контракта. Инвестору предоставлено обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, а также снижение налога на прибыль до 13,5 %.



«Реализация проекта позволит возобновить деятельность предприятия, достичь к 2020 году объема производства до 32 500 тонн металлоконструкций совокупно по направлениям металлообработки и горячего оцинкования, а также обеспечить рабочими местами квалифицированных сотрудников», — отметил в ходе заседания правительства региона директор Департамента промышленности Александр Константинов.



Новое производство открылось в конце февраля. На предприятии ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» запущен цех горячего оцинкования стальных металлоконструкций (ООО «ТОЧИНВЕСТ-ЦИНК»). Такие металлоконструкции используют в электроэнергетике для промышленного и дорожного строительства.



Это второй специальный инвестиционный контракт, заключенный Курганской областью с инвестором. Первый был утвержден в марте 2017 года с ООО «Пульсатор» для реализации проекта по модернизации литейного производства. Отметим, что новый инструмент поддержки инвестиционной деятельности введен с 2015 года.