Кокорин дал поручение поквартально проверять распределение стимулирующих фондов в каждой школе

17:04 | 13.03.2018

В Курганской области после скандала с задержкой выплат заработка учителям в звериноголовской школе губернатор Алексей Кокорин дал распоряжение поквартально проводить проверки распределения стимулирующих фондов в каждой школе. Об этом он сообщил на встрече с командой «Молодежка ОНФ» и журналистами 13 марта.



Обсуждение этой наболевшей темы с молодыми людьми и журналистами глава региона начал с фразы: «Скандала там никакого не было. Тему нужно закрывать. Аналогичная ситуация возможна при неправильном проявлении человеческого фактора». Также он отметил, что уже приняты меры для избежания несправедливого начисления стимулирующих выплат, в том числе и махинаций в данной сфере. Многие учителя жалуются на предвзятое отношение директоров при начислении стимулирующих.



«Я дал соответствующее распоряжение поквартально проводить проверки распределения стимулирующих фондов, — проинформировал Кокорин. — Проверка должна проводиться абсолютно гласно при комиссии, которая должна состоять из представителей педагогов и родительского комитета при каждом учебном заведении. Это должно быть абсолютно прозрачно и легально, чтобы не было никаких «свату-брату». Недопустимо, чтобы было выплачено меньше за качественную работу».



Также губернатор повторил, что указ президента по заработной плате педагогов на 100 % выполняется в регионе. И методика начисления зарплаты педагогам в ближайшие годы меняться точно не будет. «Есть официальная методика начисления зарплаты, поэтому базовую ставку мы поменять, к сожалению, не можем. Даже если мы поменяем базовую ставку (на базовую часть распределить стимулирующий фонд), зарплата значительно и значительно будет увеличена, но возможностей пока, к сожалению, таких нет», — заключил глава региона.



Также журналисты напомнили о февральском пикете сельских учителей. Пенсионеры и действующие педагоги требовали отменить фиксированные компенсации за «коммуналку». От нововведений пострадали особенно учителя, которые ушли на заслуженный отдых. Так, в Кетовском районе они тратят едва ли не половину своей пенсии на «коммуналку». Напомним, в прошлом году по требованию Минфина РФ в регионе была установлена единая и фиксированная компенсация за коммунальные услуги сельским учителям в размере 1200 рублей. После недовольства учительского сообщества губернатор инициировал увеличение выплаты на 20 %. Законопроект уже прошел областной парламент. С 1 апреля учителя в селах будут получать компенсацию в размере 1440 рублей. Отметим, до изменений средний размер компенсации в регионе составлял чуть более 2 тысяч рублей на одного педагога.



Губернатор подчеркнул, что разберется в ситуации с сельскими учителями-пенсионерами.



«Уверяю, что какого-либо ущемления этой категории граждан не будет. Я обязательно разберусь, — ответил Алексей Кокорин. — Примем меры, чтобы люди, которые всю свою жизнь отдали нашим детям, не чувствовали себя ущербными по сравнению со своими работающими коллегами. Смысл в том, что здесь законодательство не нарушено. Но это не говорит о том, что можно ссылаться на это и точка, нужно, исходя из возможностей бюджета, проявлять человеческое отношение к этой категории людей».