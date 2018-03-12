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Курган: новости дня


16:02 | 13.03.2018

Кокорин: зарплата среднего и младшего медицинского персонала будет повышена в разы

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин на сегодняшней встрече с представителями команды «Молодежка ОНФ» сообщил о повышении заработной платы среднего и младшего медицинского персонала в разы.

Увеличение заработка по указу президента РФ Владимира Путина должно быть произведено с 1 января 2018 года. «У младшего персонала чуть ли не в два раза будет повышена зарплата. Как показал январь и февраль, мы это выдерживаем. Думаю, это будет способствовать закреплению медицинских кадров, во всяком случае среднего и младшего персонала».

Кроме того, глава региона сообщил о проработке на законодательном уровне проекта о выплате подъемных пособий для молодых специалистов в городских округах. «Хотя бы 100 тысяч рублей будем давать, - отметил губернатор. - Пусть и немного, но это дополнительные усилия, чтобы закрепить молодых специалистов в здравоохранении».

© «Вечерние Ведомости»

 


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