Правительство Зауралья распределило деньги муниципалитетам на формирование комфортной городской среды

13:26 | 13.03.2018

Правительство Курганской области на сегодняшнем заседании распределило средства федеральной субсидии и регионального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на благоустройство получили все 24 района, а также Курган и Шадринск.



Как отметили в пресс-службе губернатора, на основании заключенного соглашения с Министерством строительства и ЖКХ РФ региону была выделена федеральная субсидия в размере 172,8 млн рублей. Из регионального бюджета на эти цели направили более 13 млн рублей. Город Курган получил 91,8 млн рублей, Шадринск — 22,4 млн.



Уже в воскресенье, 18 марта, в городах Кургане и Шадринске пройдет рейтинговое голосование для выбора общественных территорий, которые следует благоустроить в этом году в первую очередь. В областном центре всего определены 17 таких объектов, в Шадринске — 13.



Финансирование программы остается на уровне прошлого года. В 2017 году в рамках проекта в регионе привели в порядок 134 двора и 41 общественную территорию.