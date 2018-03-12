Курган: новости дня
13:26 | 13.03.2018
Правительство Зауралья распределило деньги муниципалитетам на формирование комфортной городской среды
Как отметили в пресс-службе губернатора, на основании заключенного соглашения с Министерством строительства и ЖКХ РФ региону была выделена федеральная субсидия в размере 172,8 млн рублей. Из регионального бюджета на эти цели направили более 13 млн рублей. Город Курган получил 91,8 млн рублей, Шадринск — 22,4 млн.
Уже в воскресенье, 18 марта, в городах Кургане и Шадринске пройдет рейтинговое голосование для выбора общественных территорий, которые следует благоустроить в этом году в первую очередь. В областном центре всего определены 17 таких объектов, в Шадринске — 13.
Финансирование программы остается на уровне прошлого года. В 2017 году в рамках проекта в регионе привели в порядок 134 двора и 41 общественную территорию.
© «Вечерние Ведомости»
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