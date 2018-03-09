В Курганской области сотрудник исправительной колонии оценил свою свободу в две тысячи рублей

13:11 | 11.03.2018

Как сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области, в январе 2018 года один из сотрудников ИК-6 УФСИН России по Курганской области дважды получил взятку по одной тысяче рублей от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. В эту сумму сотрудник учреждения оценил свои услуги по проносу сотовых телефонов и спиртосодержащей жидкости на территорию исправительного учреждения и передаче их осужденному.



На основании вскрывшихся фактов Кетовским межрайонным следственным отделом СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).



В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы.



Фото: сайт СУ СК России по Курганской области