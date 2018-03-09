Спортивный фестиваль, посвящённый Международному дню семьи, стартует в Курганской области

Фестиваль «Мама + папа + я = спортивная семья», посвящённый Международному дню семьи, стартует в Курганской области.Старт первого этапа состоится 18 марта во всех учебных учреждениях области, затем команды посоревнуются на муниципальном уровне, а вот уже команды — победители муниципальных соревнований попадут в финал. Заключительный этап областного спортивного фестиваля пройдёт в спорткомплексе имени Горбенко 18 мая.Организаторами фестиваля выступают Управление по физической культуре, спорту и туризму и Департамент образования и науки Курганской области.Положение о проведении соревнований, их условия и список эстафет опубликованы на сайтеФото: kurgan-city.ru