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Рубрика: Новости дня


17:01 | 27.02.2018

За выборами президента в Курганской области будут следить 644 камеры

«Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях Курганской области. Компания установила 644 IP-камеры, из них 272 в Кургане. Данную информацию озвучил на пресс-конференции 27 февраля Никита Жильцов, руководитель бизнеса «Ростелекома» в Зауралье.

Видеонаблюдение за выборами президента в 2018 году будет осуществляться по принципиально новой технологии, подчеркнул спикер. Если раньше наблюдение вели с помощью объемных программно-аппаратных комплексов, то в этом году в местах голосования и подсчета голосов установлены компактные IP-камеры, которые не требуют специального дополнительного оборудования.

«Оборудование на участках установлено таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, — добавил Никита Жильцов. — Одна камера направлена на места выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками, вторая показывает стационарные переносные урны для голосования и места погашения и подсчета бюллетеней».

Гаджеты по защищенным каналам связаны с центром обработки данных и оборудованы флеш-накопителями с объемом памяти на 64 Гб. То есть обеспечивается возможность записи изображения в ЦОДе на специальных серверах и параллельная запись на флеш-накопитель.

«Весь гигантский объем информации будет храниться в 7 центрах обработки данных по всей стране, — рассказал Никита Жильцов. — Все записи с выборов конкретно в Курганской области будут хранить в центре обработки данных в Екатеринбурге. Они будут доступны не менее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов».

К возможным внештатным ситуациям в компании тоже подготовились. Так, запись параллельно будет вестись на внутренние флеш-накопители на случай, если возникнут проблемы с доступом в ЦОДе. А в случае отключения электричества предусмотрен резервный источник питания для камер.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие на отдельном портале «Наш выбор — 2018. рф». Трансляции с избирательных участков будут вестись в режиме реального времени. Пользователь может самостоятельно выбирать участок и камеру.

Для сотрудников ЦИК России и региональных избирательных комиссий запустят специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к трансляциям в период проведения выборов. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

Как сообщил председатель облизбиркома Валерий Самокрутов, на территории региона организовано 986 избирательных участков и 8 участков в местах временного пребывания избирателей. Видеонаблюдение установлено не на всех участках. С перечнем участков, на которых есть IP-камеры, можно ознакомиться на официальном сайте региональной избирательной комиссии.

«На участках установлено по две видеокамеры. Сектор обзора четко определен, схема согласована. Все действия членов избирательной комиссии входят в сектор обзора, за исключением кабин для голосования. Каждый пользователь сети Интернет может зайти и посмотреть любой участок. Открытость, заявленная ЦИК России и поддержанная всеми участниками избирательного процесса, должна наконец поставить точку над сомнениями в достоверности результатов голосования. Главная цель — показать, что мы открыты, что все прозрачно и происходит в рамках закона», — заключил Валерий Самокрутов.

Компания «Ростелеком» назначена Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента 18 марта 2018 года. Впервые видеонаблюдение за ходом выборов главы государства было организовано в 2012 году. За процедурой голосования 4 марта на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт информации.

Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»



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