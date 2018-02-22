Курганская гимназия № 19 закрыта на карантин

13:26 | 25.02.2018

С 23 февраля по 28 февраля включительно отменены все занятия во всех классах, в том числе в группах продлённого дня и объединениях дополнительного образования, в гимназии № 19 Кургана.



Объявление о введении карантина появилось на сайте учебного заведения.



Из 1364 детей, обучающихся в гимназии, 369 заболевших ОРВИ.



Решение об отмене или продлении карантина будет принято 28 февраля на основании мониторинга состояния здоровья учащихся гимназии. Информация также появится на сайте учреждения.



По состоянию на 20 февраля в Кургане было закрыто на карантин 85 школьных классов и 7 групп в детских садах города.



Фото: kikonline.ru