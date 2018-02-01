Кокорин поручил увеличить учителям компенсацию расходов за коммуналку на 20 %

14:41 | 20.02.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил на 20 % увеличить размер ежемесячной компенсации расходов за коммунальные услуги сельским педагогам со второго квартала этого года. Эту задачу он поставил перед Департаментом образования и науки региона.



Как сообщили в пресс-службе губернатора, для исполнения поручения в ведомстве подготовлен законопроект о внесении изменений в закон области, предусматривающий выплату учителям компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.



Сейчас размер ежемесячной компенсации составляет 1200 рублей. После принятия изменений в закон она достигнет 1440 рублей.



Фото kurganobl.ru