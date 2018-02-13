В Курганской области депутат попалась на краже кошелька у подростка

16:47 | 14.02.2018

В Курганской области перед судом предстанет народная избранница одной из сельских дум, обвиняемая в краже кошелька в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает региональное СУ СК РФ.



По версии следствия, в конце ноября 2017 года в коридоре детского отделения районной больницы депутат вытащила из сумки, лежащей на кушетке, кошелек с денежными средствами в сумме около 6 тысяч рублей.



Сумка принадлежала несовершеннолетней, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и деньги девочке дала мать для погашения кредита через банкомат.



Вину в совершении преступления народная избранница признала.



Фото из материалов уголовного дела