Родила в туалете поезда и бросила умирать на железнодорожных путях. В Кургане задержали мать-убийцу

15:30 | 14.02.2018

Подозреваемую в убийстве новорожденного младенца, тело которого обнаружили на железнодорожных путях в Курганской области, задержали сотрудники транспортной полиции 13 февраля, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. Ею оказалась 20-летняя жительница Кургана, мать ребенка.



Малыша обнаружили 9 февраля работники железнодорожной станции Лебяжья-Сибирская Курганской области в междупутье 1-го и 3-го железнодорожных путей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ). Женщину объявили в розыск.



Задержали молодую мамочку по месту ее жительства. Выяснилось, что девушка родила ребенка 8 февраля в туалетной комнате электропоезда Макушино — Курган.



В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. В отношении задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения.