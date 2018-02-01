Угонщика Audi в Кургане остановили алкоголь и опора моста

17:06 | 13.02.2018

В Кургане в ночь с 11 на 12 февраля сотрудники ОБДПС УМВД России прибыли на место ДТП: автомобиль Audi столкнулся с опорой моста. При этом его водитель почему-то пытался скрыться с места аварии. Полицейские задержали беглеца и выяснили, что мужчина не является владельцем иномарки.



По информации полиции, незадолго до ДТП задержанный распивал алкоголь в этом автомобиле вместе с владельцем. Когда хозяин отлучился, он угнал иномарку. Но в пути вор не справился с управлением машины и врезался в опору моста.



В отношении 28-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее угонщик был судим.