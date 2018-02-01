Молодой курганец забил до смерти женщину, попросившую у него милостыню

13:46 | 13.02.2018

Курганский городской суд приговорил 20-летнего молодого человека к 9 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за избиение до смерти женщины, попросившей подать ей милостыню. Парень признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



По данным СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в октябре 2016 года. Около контейнеров для мусора у дома на улице Максима Горького женщина без определенного места жительства попросила у молодого человека немного денег.



Но в ответ парень пренебрежительно и цинично ударил женщину рукой по лицу, отчего она упала на землю. После он несколько раз ударил ногами лежащую на земле беззащитную женщину. Через двое суток от полученных травм она скончалась. Ее тело обнаружили возле труб теплотрассы того же дома.



Приговор вступил в законную силу.