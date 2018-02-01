Рубрика: Новости дня
13:46 | 13.02.2018
Молодой курганец забил до смерти женщину, попросившую у него милостыню
По данным СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в октябре 2016 года. Около контейнеров для мусора у дома на улице Максима Горького женщина без определенного места жительства попросила у молодого человека немного денег.
Но в ответ парень пренебрежительно и цинично ударил женщину рукой по лицу, отчего она упала на землю. После он несколько раз ударил ногами лежащую на земле беззащитную женщину. Через двое суток от полученных травм она скончалась. Ее тело обнаружили возле труб теплотрассы того же дома.
Приговор вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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