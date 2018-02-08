Зауральские следователи проводят проверку по факту гибели младенца в многодетной семье

18:52 | 9.02.2018

В Каргапольском районе Курганской области межрайонный следственный отдел регионального СК проводит процессуальную проверку по факту гибели полуторамесячного ребенка в поселке Красный Октябрь. Младенец умер от пневмонии сегодня, 9 февраля.



По данным «Накануне.RU», ребенок умер в родительском доме. Жители поселка утверждают, что многодетная мать плохо следила за своими детьми. Финансовое положение семьи также оставляло желать лучшего. У женщины более пяти детей, трое сейчас проживают вместе с ней. Семья состоит на учете как неблагополучная с марта 2017 года.