«Слава богу, жив!» В Кургане водитель на автомобиле Mazda слетел с моста

15:50 | 9.02.2018

Сегодня, 9 февраля, в курганском микрорайоне Глинки легковой автомобиль Mazda слетел с моста в реку. Информация о происшествии появилась на городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водителю очень повезло — он остался жив.



«Впереди КамАЗ ехал, он хотел обогнать, а там — встречка. Перед мостом ушел влево и улетел», — пишет очевидец Анна Бакулева. Пользователи тут же обвинили водителя в нарушении правил дорожного движения. «Правила ПДД ему не писаны! Как бы грубо это ни звучало — будет уроком на всю жизнь», — сетовали горожане.



У водителя нашлись защитники. «Ребятки, правила ему писаны! Он водитель со стажем... вина не его! Скорость небольшая была! Слава богу, жив!» — ответила Юлия Борисова.



Фото: «Инцидент|Курган»/ВКонтакте