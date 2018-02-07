Суд дисквалифицировал директора ООО «Водоканал Шумиха» на год

14:00 | 8.02.2018

Директор ООО «Водоканал Шумиха» 7 февраля проиграл апелляцию в суде. Руководитель организации пытался обжаловать решение суда первой инстанции о дисквалификации его на 1 год за нарушение трудового законодательства.



Прокуратура Шумихинского района в декабре 2017 года в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Водоканал Шумиха» установила задолженность по выплате заработной платы за сентябрь 2017 года перед несколькими работниками предприятия в сумме около 100 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.



В отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об оплате труда лицом, ранее подвернутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По результатам его рассмотрения 7 декабря 2017 года ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год. Менеджер не согласился с постановлением и обжаловал его в Шумихинском районном суде, который оставил его жалобу без удовлетворения.