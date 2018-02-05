Рубрика: Новости дня
11:59 | 7.02.2018
В Шумихе 12 тысяч жителей трое суток остаются без водоснабжения из-за аварии
Как сообщает надзорное ведомство, прокурор объявил главе района Сергею Максимовских предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере организации водоснабжения на территории муниципального образования и предупреждения чрезвычайной ситуации. Городскому главе Анатолию Козлову внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению аварии и организации надлежащего водоснабжения населения.
Также прокурор потребовал принять незамедлительные меры по устранению аварии от руководителя ООО «Водоканал Шумиха». Пока, по информации мэрии города, во дворы многоквартирных домов осуществляется подвоз технической воды.
© «Вечерние Ведомости»
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