В Шумихе 12 тысяч жителей трое суток остаются без водоснабжения из-за аварии

11:59 | 7.02.2018

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев взял под личный контроль ситуацию, связанную с ЧП в Шумихе. 3 февраля в городе произошла авария на центральном водопроводе. Около 12 тысяч жителей остались без воды. Работа ремонтных служб в течение трех дней не привела к восстановлению водоснабжения.



Как сообщает надзорное ведомство, прокурор объявил главе района Сергею Максимовских предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере организации водоснабжения на территории муниципального образования и предупреждения чрезвычайной ситуации. Городскому главе Анатолию Козлову внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению аварии и организации надлежащего водоснабжения населения.



Также прокурор потребовал принять незамедлительные меры по устранению аварии от руководителя ООО «Водоканал Шумиха». Пока, по информации мэрии города, во дворы многоквартирных домов осуществляется подвоз технической воды.