Рубрика: Новости дня
15:05 | 5.02.2018
На трассе Екатеринбург — Курган 19-летний водитель погиб после столкновения с грузовиком Volvo
По предварительной информации регионального УГИБДД, происшествие произошло поздно ночью 3 февраля на 261 километре дороги Екатеринбург — Курган. 19-летний житель Каргапольского района на автомобиле Toyota Carina выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого сидел 48-летний житель Челябинской области.
В результате аварии водитель Toyota Carina от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.
Фото гибдд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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