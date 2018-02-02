На трассе Екатеринбург — Курган 19-летний водитель погиб после столкновения с грузовиком Volvo

15:05 | 5.02.2018

В Шадринском районе Курганской области столкнулись легковой автомобиль Toyota Carina и грузовик Volvo FH. Молодому водителю иномарки выжить в аварии не удалось.



По предварительной информации регионального УГИБДД, происшествие произошло поздно ночью 3 февраля на 261 километре дороги Екатеринбург — Курган. 19-летний житель Каргапольского района на автомобиле Toyota Carina выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого сидел 48-летний житель Челябинской области.



В результате аварии водитель Toyota Carina от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.



Фото гибдд.рф