В Кургане семейная пара закладчиков попалась с крупной партией синтетики

16:18 | 2.02.2018

В Курганской области накануне вечером на 259 километре трассы «Иртыш» сотрудники управления наркоконтроля остановили автомобиль закладчиков, перевозивших крупную партию синтетических наркотиков для распространения в столице Зауралья.



Как сообщили в пресс-службе полиции региона, за рулем находилась 35-летняя неработающая жительница села Кетово, которая вместе со своим 37-летним супругом везла в областной центр для распространения путем закладок около 300 граммов «синтетики».



Наркотик был расфасован в два полимерных пакетика и сверток, обмотанный скотчем. В ходе исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения.



Супружескую пару задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ(незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



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