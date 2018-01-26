В Кургане водитель Chevrolet Aveo сбил насмерть пешехода на Бурова-Петрова

13:00 | 29.01.2018

В областном центре Зауралья вечером 26 января на улице Бурова-Петрова под колесами Chevrolet Aveo погиб 47-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.



По предварительной информации регионального УГИБДД, 33-летний житель Кургана двигался на автомобиле Chevrolet Aveo со стороны проспекта Голикова в сторону улицы Промышленной. В районе дома № 130 на Бурова-Петрова водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.