Полиция просит зауральцев отказаться от дальних поездок

11:13 | 24.01.2018

В Курганской области в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода. По прогнозу синоптиков, до 26 января в регионе ожидается среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 градусов и более (до минус 40 градусов). В связи с морозами полицейские рекомендует водителям, особенно с небольшим стажем, быть внимательнее на дорогах и по возможности отказаться от поездок.



Как отметили в Госавтоинспекции, из–за низкой температуры выхлопные газы слабо рассеиваются, образовывая плотные клубы дыма, что снижает в несколько раз видимость дороги для водителей и пешеходов. Во избежание ДТП водителям нужно быть предельно внимательными и снижать скорость при проезде остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и детских учреждений. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого начать движение.



Дальние поездки ГИБДД рекомендует перенести на другое время. Если поездку не отложить, необходимо дополнительно к аптечке, огнетушителю, знаку аварийной остановки, баллонному ключу, запасному колесу и домкрату взять с собой сменный комплект теплой одежды, дополнительный запас продовольствия и горючего, фонарь на батарейках, провод «прикуривания», небольшую лопату и буксировочный трос, а также средство для разведения костра. Для большей безопасности необходимо сообщать о маршрутах поездок родственникам.