В Курганской области из-за холодов бешеные животные приходят в населенные пункты

10:59 | 24.01.2018

Из-за экстремально холодной зимы и минимального снежного покрова в Курганской области появились случаи обнаружения больных бешенством диких животных в населенных пунктах. В середине января в Притобольном районе на территории Глядянского сельсовета был открыт новый пункт неблагополучия по бешенству животных, сообщает региональное управление Россельхознадзора.



На одной из улиц села Глядянское обнаружили труп енотовидной собаки. В областной ветеринарной лаборатории, куда были направлены материалы для анализа, диагноз бешенства был подтвержден. Согласно статье 17 Закона РФ «О ветеринарии» в населенном пункте введены ограничительные мероприятия по бешенству животных.



Бешенство — это смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus, которому подвержены животные и люди. Бешенству характерна природная очаговость. Хищные животные, являющиеся разносчиками заболевания, инфицируются при контакте с вирусоносителями. Зараженное животное не прячется от людей, а наоборот, ищет встречи и при первой же возможности нападает.



Клинические признаки заболевания очень яркие. Животное обычно истощено, часто ранено, с повышенным слюноотделением, а главное, с сильной боязнью воды. Заражение вирусом может произойти не только при укусе, но и при попадании слюны на слизистые покровы. Поэтому, если произошел физический контакт с больным животным, необходимо обратиться в больницу.