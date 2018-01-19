В Курганской области МЧС усиливает меры безопасности на дорогах из-за морозов

12:52 | 22.01.2018

В ближайшие дни аномально холодная погода сохранится. Из-за морозов Главное управление МЧС России Курганской области усиливает меры безопасности на автомобильных дорогах. Ведомство предупреждает зауральцев о том, что из-за низких температур возрастает опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий.



По информации управления, силами МЧС для оказания помощи водителям на дорогах работают 58 стационарных пунктов обогрева и питания, 47 пунктов заправки. Также в готовности находятся еще 6 мобильных пунктов обогрева. В них граждане могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильники, узнать о заторах по маршруту следования.



Мониторинг обстановки на дорогах осуществляется по 18 камерам дорожного наблюдения. Патрулирование ведет 31 мобильная группа от сотрудников МЧС, УМВД и автодорожных служб. Кроме того, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях каждые 2 часа информируют водителей о погодных условиях на федеральных автодорогах на радиостанции «Байкал».



На данный момент дороги федерального, регионального и муниципального значения находятся в проезжем состоянии, заторов и пробок на дорогах нет, пропускной режим осуществляется без ограничений в обоих направлениях.



Напомним, с 21 по 26 января по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.



Фото 45.mchs.gov.ru