На зауральском участке трассы «Иртыш» Hyundai и Lada столкнулись лоб в лоб. Водители не выжили

11:49 | 22.01.2018

На территории Варгашинского района Курганской области после лобового столкновения на 294-м километре федеральной трассы «Иртыш» 20 января погибли два водителя.



По информации регионального УГИБДД, 24-летний житель Макушино, двигаясь в сторону Омска на автомобиле Lada 217280, допустил выезд на встречную полосу, где не смог избежать столкновения с Hyundai Accent. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина.



Оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры Hyundai Accent — 46-летняя женщина и 44-летний мужчина — попали в больницу. Госпитализировали и 24-летнего пассажира Lada.



Фото www.gibdd.ru