Анонсы событий на 30 и 31 декабря

16:01 | 29.12.2018

30 декабря



18:00 Площадка около ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, 25). Новогодняя концертная программа и открытие праздника «Ёлка-2019» в Заозерном микрорайоне.



31 декабря



18:00 Центральная площадь Кургана. Торжественное открытие городского праздника «Ёлка – 2019».



23:00 Площадка у кинотеатра «Россия» (Володарского, 75). Новогодний флешмоб. Праздничный забег.