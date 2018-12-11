Анонсы событий на 14 декабря

18:13 | 13.12.2018

08:00 — 18:00 Правительство Курганской области (Гоголя, 56, большой зал). II областной антикоррупционный форум «Вектор».



10:00 Бизнес-инкубатор Курганской области (Бурова-Петрова, 112). XIV Областные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность».



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-1 этаж). Публичная зашита проектов, претендующих на получение грантов Главы города Кургана.



14:00 — 15:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). День открытых дверей в правительстве Курганской области.



16:00 Лицей №12 (Кравченко, 28). Торжественное мероприятие, посвящённое 160-летию лицея.