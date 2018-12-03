Курган: анонсы
17:20 | 5.12.2018
Анонсы событий на 6 декабря
10:00 Курганский областной колледж культуры. V Региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» имени Г.И. Иванова-Балина.
11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту решения Курганской городской Думы «О бюджете города Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
17:00 Библиотека № 18 им. Л. Куликова (Гоголя, 183). Арт-проект «Искусство доброты».
© «Вечерние Ведомости»
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