Анонсы событий на 6 декабря

17:20 | 5.12.2018

10:00 Курганский государственный университет. Открытие XVI Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские чтения».



10:00 Курганский областной колледж культуры. V Региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» имени Г.И. Иванова-Балина.



11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту решения Курганской городской Думы «О бюджете города Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».



17:00 Библиотека № 18 им. Л. Куликова (Гоголя, 183). Арт-проект «Искусство доброты».