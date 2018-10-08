Анонсы событий на 11 октября

17:10 | 10.10.2018

09:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Расширенное заседание рабочей группы по координации проекта «Любимый город».



11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов оплаты труда и снижения неформальной занятости в городе.



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма и Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики.



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Совместное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата на территории города и Совета по развитию малого, среднего предпринимательства и конкуренции.



15:00 Избирательная комиссия Курганской области (Гоголя, 25). Заседание облизбиркома.