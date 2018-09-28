Анонсы событий на 2 октября

17:55 | 1.10.2018

14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Курганской области. Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



18:00 Двор дома № 8 на улице 4-й Больничной. Праздник в рамках фестиваля «Курган, выходи гулять!».