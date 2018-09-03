Анонсы событий на 7 сентября

16:19 | 6.09.2018

18:00 ЦПКиО. Танцевальный вечер «Встречи у фонтана».



19:00 Фестивальная поляна на берегу реки Утяк, рядом с санаторием «Романтика», Кетовский район. Открытие XVII межрегионального фестиваля «Бардовские костры».