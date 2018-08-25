Анонсы событий на 28 августа

18:29 | 27.08.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



14:00 Департамент социальной политики администрации Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Тематический прием по вопросу набора в детские музыкальные школы, школы искусств и художественную школу города.



19:00 ЦПКиО. Очередные фитнес-тренировки на свежем воздухе.