Анонсы событий на 4 и 5 августа

17:11 | 3.08.2018

4 августа



09:00–12:00 Спортивная площадка Детского парка. Открытый городской турнир по дворовому футболу.



10:00 ЦПКиО. Велопробег, приуроченный ко Дню железнодорожника и 15-летию ОАО «РЖД». Пробег стартует в 10:00 в ЦПКиО, сбор намечен у станции Пионерская детской железной дороги. Далее велосипедисты проедут по улицам 7-я Больничная, 5-я Больничная, Карельцева, Пушкина до стадиона «Локомотив».



5 августа



11:00 Микрорайон Радужный. Праздник в рамках фестиваля городской среды «Курган, выходи гулять!».