Анонсы событий на 24 июля

16:47 | 23.07.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



12:00 ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (Бурова-Петрова, 112, большой конференц-зал). Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в контрольно-надзорной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта и алкоголя.



19:00 ЦПКиО. Фитнес-тренировка на свежем воздухе.