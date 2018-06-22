Анонсы событий на 26 июня

16:17 | 25.06.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Курганской областной Думы.



10:00 СК имени В.Ф. Горбенко, ДОЛ им. Островского, лыжероллерная трасса в поселке Увал, стадион «Центральный», ДОСААФ России по Курганской области. Соревнования по самбо, дзюдо, легкоатлетическому кроссу, художественной гимнастике, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболу в честь празднования XXIX Всероссийского олимпийского дня.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Публичные слушания по градостроительным вопросам.



13:30 ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области», большой конференц-зал (Бурова-Петрова, 112, А-333). Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области.



19:00 ЦПКиО. Фитнес-тренировка в рамках проекта «Спортивное лето».