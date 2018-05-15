Анонсы событий на 17 мая

18:35 | 16.05.2018

11:00 Стадион «Центральный». Кубок Федерации легкой атлетики Курганской области среди юношей и девушек 2001 - 2002 гг. р., 2003 - 2004 гг. р. (III этап).



13:00 Курганская городская Дума (пл. Ленина, 4 этаж, малый зал). Публичные слушания по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета города Кургана за 2017 год».



13:00-17:00 Главное управление социальной защиты населения. Прием в «Детской приемной».



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание антинаркотической комиссии Курганской области.



14:00 ЦКиД «Спутник» (Карбышева,12а). Гала-концерт фестиваля детского творчества «Дельфийские игры».



16:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Акция «Имею право».



18:00 ЦПКиО. Начнет работу танцевальная площадка «Кому за...».