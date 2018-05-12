Анонсы событий на 15 мая

18:04 | 14.05.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56). Заседание Правительства Курганской области.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.



13:00–15:00 ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (Ленина, 48). Очередной прием граждан в рамках работы «Детской приёмной».



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области.



16:00 Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича (Зорге, 24). Закрытие V Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» имени В.С. Брызгалина, посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа имени Д.Д. Шостаковича.