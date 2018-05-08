Анонсы событий на 11 мая

18:04 | 10.05.2018

09:00 Курган, шоссе Ботаническое, 800 м от поворота с шоссе Тюнина. Экологический субботник «Зеленая весна».



10:00 Курганский областной культурно-выставочный центр (Гоголя, 30). V региональная выставка-форум «Дети Зауралья — заботимся вместе!».

Торжественное открытие выставки в 12:00.



11:00 Курганский областной культурно-выставочный центр (Гоголя, 30). Пресс-конференция «10 лет вместе ради детей!», посвященная 10-летию со дня подписания президентом указа о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Торжественное собрание в честь 100-летия образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в России.