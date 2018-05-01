Анонсы событий на 4 мая

16:49 | 3.05.2018

10:00–12:00 Поворот на микрорайон Шепотково с федеральной трассы «Иртыш». Акция по закладке лесных культур в память о погибших в Великой Отечественной войне.



11:00 Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина (Куйбышева, 43). Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию библиотеки.



13:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы.



16:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, большой зал, 3-й этаж). Концертная программа городского сводного хора, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.