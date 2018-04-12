Анонсы событий на 14–15 апреля

17:40 | 13.04.2018

14 апреля



15:00 Ледовая арена «Юность» (Сибирская, 1а). Кубок Курганской области по хоккею с шайбой.



16:00 КЦ «Курган» (пр. Конституции, 60). Отчетный концерт открытого фестиваля детского творчества «Навстречу мечте».



18:00 Театр кукол «Гулливер» (Советская, 104). Открытый показ репетиции спектакля «Изобретение полета».



15 апреля



11:00 Площадка у кинотеатра «Россия». Митинг против строительства на территории Шуховского полигона нового завода по переработке мусора.



11:00 ДЮСШ № 5 (пер. Шатровский, 89). Летний чемпионат первенство города Кургана по спортивному ориентированию.