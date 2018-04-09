Анонсы событий на 11 апреля

18:01 | 10.04.2018

13:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Финал городского интеллектуального турнира «Властелин знаний» для учащихся 8–9-х классов общеобразовательных учреждений Кургана.



13:00 СОШ № 22 (1 Мая, 19а). Открытие областного фестиваля педагогического мастерства.



13:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4-й этаж, малый зал). Публичная защита отчетов грантополучателей за 2017 год.