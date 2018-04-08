Анонсы событий на 10 апреля

16:16 | 9.04.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



11:00–14:00 Курганское региональное отделение ФСС РФ. Информационно-тематическая горячая линия по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.



13:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.