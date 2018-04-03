Анонсы событий на 6 апреля

18:03 | 5.04.2018

10:00 Курганский базовый медицинский колледж (1-й микрорайон, Алексеева, 11) Международный форум студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение — богатство страны!».



10:00 Курганский областной перинатальный центр (Карбышева, 39). Конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка «Первые шаги в профессию» (в рамках Международного форума студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение — богатство страны»).



16:00 Курганский областной центр народного творчества и кино (Комсомольская, 30). Выставочный зал «Народная галерея». Выставка изделий «Зауральские платки и шали».