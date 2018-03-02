Анонсы событий на 6 марта

16:56 | 5.03.2018

14:00 Курганский областной КВЦ (Гоголя, 30). Областная выставка творческих работ «Родина моя — Зауралье» по итогам детского областного конкурса, посвященного 75-летию Курганской области.



14:00 Центральная детская библиотека им. Н. Островского (Ленина, 4). Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки к 8 Марта в технике квиллинг «Весенний букет».



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



15:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (Карбышева, 12а). Капустник творческих коллективов (школьники), посвященный 8 Марта, «Букет из самых нежных слов».



17:00 МБУ «Городской дом культуры им. М. Горького» (Дзержинского, 1а). Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, «Весенняя рапсодия».



17:30 МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (Карбышева, 12а). Капустник творческих коллективов (младшие составы), посвященный 8 Марта, «Букет из самых нежных слов».