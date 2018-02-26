Анонсы событий на 1 марта

16:10 | 28.02.2018

13:00–17:00 Главное управление социальной защиты населения (Зорге, 39). Прием в «Детской приемной».



14:30 Бассейн «Олимп» (Савельева, 5). Открытое первенство Курганской области по плаванию.



15:30 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды (Володарского, 65а). Заседание Общественного экологического совета Курганской области.